Марин Ле Пен уверенно начала президентскую кампанию во Франции — Reuters

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен 25 октября официально начала предвыборную кампанию, пообещав восстановить порядок и доверие в стране. Депутат от партии «Национальное объединение», согласно приведенным данным, лидирует в президентской гонке со значительным отрывом.

В условиях одного из самых неспокойных периодов за последние годы, когда Франция охвачена протестами и уличными беспорядками, Марин Ле Пен заявила, что именно она лучше всего подходит для преодоления, по её словам, набирающих обороты экономических и социальных кризисов и проблем безопасности.

«Мы живём не на краю света, а на краю одного из миров, их мира», — сказала она о своих политических оппонентах.

Ле Пен решила выступить со своей первой предвыборной речью в Орлеане, на родине Жанны д’Арк, героини-воительницы XV века, которую националисты почитают как символ патриотизма и суверенитета.

Обращаясь к толпе своих сторонников, она пообещала проводить политику «нулевой терпимости» и заявила, что восстановление безопасности является первоочередной обязанностью государства.

Массовые протесты против роста стоимости жизни и неравенства, состоявшиеся в минувшие выходные, переросли в мародерство и вандализм.

Уличные беспорядки, а также мародерство и вандализм придали Ле Пен импульс, и опубликованный в воскресенье опрос общественного мнения показал, что её рейтинг составляет 32% против 33,5%, поэтому она значительно опережает своего ближайшего соперника, лидера крайне левых Жан-Люка Меланшона, у которого 17%.

Опросы показывают, что она легко одержит победу над Меланшоном во втором туре выборов, который, как ожидается, состоится в начале мая.

Стремясь вселить оптимизм, Ле Пен построила свою речь вокруг темы национального «возрождения». Она заявила, что Франция переживает период потрясений, но выйдет из него сильнее, если примет её видение безопасности, процветания и обновления.

«Мы говорим: „Раньше все было хорошо, завтра будет еще лучше!“, — сказала она.

Ле Пен пообещала придерживаться жесткой линии в иммиграционной политике, заявив о намерении восстановить пограничный контроль, автоматически высылать иностранных преступников и бороться с бандами и наркоторговцами.

Сама Ле Пен может быть вынуждена вести предвыборную кампанию с электронным браслетом на лодыжке после того, как её признали виновной в хищении средств Европейского парламента. Она обжалует приговор суда.

В экономической сфере Ле Пен пообещала сдерживать расходы, снизить налоги для бизнеса, сократить бюрократию и поддержать промышленность, инновации и искусственный интеллект. Она отвергла идею дальнейшего повышения пенсионного возраста.

Целью съезда было продемонстрировать единство в руководстве партии «Национальное объединение», где протеже Ле Пен Джордан Барделла был переизбран президентом партии и представлен в качестве её кандидата на пост премьер-министра.

Что касается Европы, Ле Пен воздержалась от прямого призыва к выходу Франции из Европейского Союза, но заявила, что ослабит влияние Брюсселя, восстановит национальный контроль над границами и законами и поставит интересы Франции на первое место, в частности, избежит войн за рубежом.

Источник: Reuters

Ранее во Франции вспыхнули протесты против съезда партии Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции с большим отрывом, — опрос.

Опрос IFOP показал, что Марин Ле Пен лидирует во всех исследованных сценариях президентских выборов во Франции. В первом туре представительница партии «Национальное объединение» могла бы набрать от 34% до 38% голосов независимо от того, кто представлял бы центристский блок.

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