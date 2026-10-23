作为新“积极防御”理念的一部分，爱沙尼亚已开始将部队从塔帕基地调往更靠近俄罗斯联邦这一侵略国边境的地区。该国还在约赫维建设新的军事设施，并在边境城市纳尔瓦修建基地，《印度教徒报》报道。

不撤退的防御

爱沙尼亚政府于2026年将积极防御理念纳入国家安全规划。该理念意味着放弃一种做法，即允许俄罗斯军队在反击开始前深入该国境内。相反，爱沙尼亚军队应从入侵开始之初就予以抵抗，并对前线后方的军事目标实施远程打击。

据《印度教徒报》援引《金融时报》的报道，计划在纳尔瓦建设的设施平时可容纳约200名军人，危机期间最多可容纳1,000人。纳尔瓦位于与俄罗斯的边境，与俄罗斯的伊万哥罗德隔纳尔瓦河相望。爱沙尼亚官员担心，莫斯科可能利用当地紧张局势或虚假信息向该国施压。俄罗斯否认有关其开展灰色地带活动的指控，包括网络攻击、破坏活动和电子干扰。

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国防开支增长

爱沙尼亚2026年的国防开支预计将增长42%，达到24亿欧元，约占国内生产总值的5.4%。该国还签订合同，采购9套美国HIMARS多管火箭系统和9套韩国Chunmoo系统。采购内容包括M57弹道导弹，其宣称射程可达300公里。

爱沙尼亚拥有多达23万人的受训预备役人员，而其常备部队约有4,200名军人。该国没有自己的常规战斗机，并在空中巡逻方面依赖北约盟友。据《金融时报》报道，英国计划在2027年4月前将其驻爱沙尼亚分队人数从约800人增至1,200人。

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