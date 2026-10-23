一架乌克兰安-124“鲁斯兰”飞机在日本起火

10月22日约19时20分，一架乌克兰安-124“鲁斯兰”货机在日本筑波国际机场起火。该事件发生在飞机降落过程中。

空中交通管制员及时发现了起火迹象，随后火势迅速被扑灭。飞机自行滑行至停机坪，此次事件中无人受伤。

由于此次突发事件，跑道曾临时关闭15分钟以便应急部门进行检查，随后机场恢复了正常运营。 目前尚无关于货物性质及机身可能受损情况的信息，“安东诺夫航空公司”也尚未对此事件发表评论。据悉，该飞机飞往图布机场的航班于一个月前开始运营。

NHK报道了这一消息。

需要指出的是，此前在莱比锡/哈勒国际机场，一架乌克兰安东诺夫货机附近曾发现一架搭载爆炸装置的无人机。受此事件影响，机场运营曾暂时中断数小时。

德国联邦议院“绿党”党团呼吁，就莱比锡/哈勒机场发生的携带爆炸物的无人机事件召开德国国家安全委员会会议。 政界人士认为该事件对国家安全构成了严重威胁。

在德国莱比锡/哈勒机场被发现搭载爆炸物的无人机附近，停放着安东诺夫航空公司（Antonov Airlines）的一架乌克兰安-124货机，该飞机当时正装载着从法国运来的军用弹药，准备进行后续运输。

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