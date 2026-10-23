В Японии загорелся украинский самолет Ан-124 «Руслан»

22 октября около 19:20 в международном аэропорту Тюбу в Японии произошло возгорание украинского грузового самолета Ан-124 «Руслан». Инцидент произошел во время приземления воздушного судна.

Авиадиспетчеры своевременно заметили признаки пожара, после чего огонь быстро потушили. Самолет самостоятельно вырулил на стоянку, и в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за чрезвычайного происшествия взлетно-посадочную полосу временно перекрыли на 15 минут для осмотра экстренными службами, после чего аэропорт вернулся к штатному режиму работы. На данный момент информация о характере груза и возможных повреждениях самолета отсутствует, а компания «Авиалинии Антонова» пока не комментировала происшествие. Известно, что рейсы данного самолета в аэропорт Тюбу начались месяц назад.

Об этом сообщает NHK.

Напомним, в международном аэропорту Лейпциг/Галле неподалеку от украинского грузового самолета Antonov обнаружили беспилотник с взрывным устройством. Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили на несколько часов.

Фракция партии «Зеленые» в Бундестаге призвала созвать заседание Совета национальной безопасности Германии в связи с инцидентом с дроном, оснащенным взрывчаткой, в аэропорту Лейпциг/Галле. Политики считают это событие серьёзной угрозой безопасности страны.

Украинский грузовой самолет Ан-124 компании Antonov Airlines, возле которого в немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой, был загружен военными боеприпасами из Франции для дальнейшей перевозки.

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