22 października około godziny 19:20 na międzynarodowym lotnisku w Tübingu w Japonii doszło do pożaru ukraińskiego samolotu transportowego An-124 „Rusłan”. Do zdarzenia doszło podczas lądowania statku powietrznego.

Kontrolerzy ruchu lotniczego w porę zauważyli oznaki pożaru, po czym ogień został szybko ugaszony. Samolot samodzielnie zjechał na stanowisko postojowe, a w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Z powodu zdarzenia nadzwyczajnego pas startowy został tymczasowo zamknięty na 15 minut w celu przeprowadzenia kontroli przez służby ratownicze, po czym lotnisko powróciło do normalnego trybu pracy. Na razie brakuje informacji na temat charakteru ładunku i ewentualnych uszkodzeń samolotu, a linie lotnicze „Antonov Airlines” nie skomentowały jeszcze tego zdarzenia. Wiadomo, że loty tego samolotu do lotniska w Tübingen rozpoczęły się miesiąc temu.

Informację tę podaje NHK.

Przypomnijmy, że na międzynarodowym lotnisku Lipsk/Halle w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow wykryto drona z ładunkiem wybuchowym. Z powodu tego incydentu działalność lotniska została tymczasowo wstrzymana na kilka godzin.

Frakcja partii „Zieloni” w Bundestagu wezwała do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Niemiec w związku z incydentem z dronem wyposażonym w ładunek wybuchowy na lotnisku Lipsk/Halle. Politycy uznają to zdarzenie za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Ukraiński samolot transportowy An-124 należący do linii Antonov Airlines, w pobliżu którego na niemieckim lotnisku Lipsk/Halle wykryto drona z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową z Francji przeznaczoną do dalszego transportu.

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