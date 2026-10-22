美国最高法院大法官埃琳娜·卡根在华盛顿天主教大学法学院发表讲话时表示，法院保守派多数作出的裁决正在削弱美国民主和投票权，时值中期选举前夕。《时代》对此进行了报道。

卡根表示，法院没有考虑其裁决对政治体系的负面影响，并造成了一个运作不如应有水平的民主制度。她提到了涉及选区、竞选资金和总统权力的裁决。

选区与少数群体权利

卡根提请关注Louisiana v. Callais一案，该案涉及在路易斯安那州设立第二个以非裔选民为多数的选区。今年4月，最高法院推翻了这张选区地图，并且卡根认为，此举削弱了1965年《投票权法》的相关条款。该裁决后，由共和党执政的州开始提出新的选区地图，据该刊物称，这些地图可能削弱非裔选民的选举影响力。

加州大学洛杉矶分校法学院教授里克·哈森告诉《时代》，其后果已在路易斯安那州和阿拉巴马州显现，非裔选民能够在其中选出心仪候选人的选区已被取消。卡根还提到2019年Rucho v. Common Cause案的裁决，该裁决禁止联邦法院仅因选区地图给予某一政党优势而阻止其实施。

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政治资金与总统权力

这位大法官还批评了6月以6比3作出的National Republican Senatorial Committee v. FEC案裁决。该裁决取消了对政党与候选人协调支出的限制，其中包括电视广告支出。她发表上述言论之际，外界预测这将成为美国历史上最昂贵的选举周期。

此外，卡根提到Trump v. Slaughter案的裁决，法院通过该裁决取消了联邦贸易委员会成员免遭无故解职的保护，并扩大了总统对独立机构的控制。芝加哥大学教授阿齐兹·胡克表示，这一裁决增强了总统指挥下属官员的能力。

国会可能采取的措施

哈森认为，国会可以通过一项全国性法律，反对对众议院选区边界进行党派操纵。立法者还可以尝试修改《投票权法》，以恢复被法院裁决缩减的保障。不过，任何此类新规定都可能在法院受到挑战。即使民主党重新获得国会控制权，总统唐纳德·特朗普也可能否决立法倡议。

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