Судья Верховного суда США Елена Каган во время выступления в Школе права Католического университета в Вашингтоне заявила, что решения консервативного большинства суда ослабляют американскую демократию и избирательные права в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщает TIME.

По словам Каган, суд не учитывает негативное влияние своих решений на политическую систему и создал демократию, которая работает хуже, чем должна. Она упомянула решения, касающиеся избирательных округов, финансирования кампаний и полномочий президента.

Избирательные округа и права меньшинств

Каган обратила внимание на дело Louisiana v. Callais о формировании второго избирательного округа в Луизиане, где большинство составляли темнокожие избиратели. В апреле Верховный суд отменил эту карту и, по оценке Каган, ослабил положения Закона об избирательных правах 1965 года. После решения штаты, управляемые республиканцами, начали предлагать новые карты округов, которые, по данным издания, могли ослабить электоральное влияние темнокожих избирателей.

Профессор школы права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Рик Хейзен заявил TIME, что последствия уже заметны в Луизиане и Алабаме, где были убраны округа, в которых темнокожие избиратели могли выбирать предпочитаемых кандидатов. Каган также упомянула решение 2019 года по делу Rucho v. Common Cause, которое запрещает федеральным судам блокировать карты округов исключительно из-за преимущества, предоставленного определенной партии.

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Деньги в политике и полномочия президента

Судья также раскритиковала июньское решение по делу National Republican Senatorial Committee v. FEC, принятое со счетом 6 против 3. Оно отменило ограничения на расходы политических партий, скоординированные с кандидатами, в том числе на телевизионную рекламу. Ее заявление прозвучало на фоне прогнозов о самом дорогом избирательном цикле в истории США.

Отдельно Каган упомянула решение по делу Trump v. Slaughter, которым суд отменил защиту членов Федеральной торговой комиссии от увольнения без причины и расширил президентский контроль над независимыми агентствами. Профессор Чикагского университета Азиз Хук сказал, что это решение усилило возможность президента руководить подчиненными должностными лицами.

Возможные шаги Конгресса

Хейзен считает, что Конгресс может принять общенациональный закон против партийного манипулирования границами избирательных округов в Палату представителей. Законодатели также могли бы попытаться изменить Закон об избирательных правах, чтобы восстановить гарантии, суженные судебным решением. В то же время любые такие новые нормы могут быть оспорены в суде. Даже в случае возвращения демократами контроля над Конгрессом президент Дональд Трамп может наложить вето на законодательные инициативы.

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