Na Cyprze udało się przezwyciężyć problemy z trasą proponowanego punktu przejścia w Piroi, jednak porozumienie w sprawie nowych przejść nadal blokuje spór dotyczący połączenia Louroujina—Lympia. Poinformował o tym negocjator Greków cypryjskich Menelaos Menelaou, podaje Cyprus Mail.

Trasa przez strefę buforową

Wcześniejszy spór dotyczył drogi, którą proponowano poprowadzić z Athienou przez Piroi do Aglantzii, przedmieścia Nikozji. Strona grecko-cypryjska traktowała tę trasę jako jeden punkt przejścia, podczas gdy strona turecko-cypryjska sprzeciwiała się, ponieważ droga miała przebiegać przez znaczną część strefy buforowej i, jej zdaniem, stwarzać komplikacje dla bezpieczeństwa.

Według Menelaou trasa będzie teraz przebiegać w przybliżeniu po równo przez obszary kontrolowane przez rząd Republiki Cypryjskiej i północną część wyspy. Piroi to opuszczona wieś w strefie tureckich wojsk, której mieszkańcy są przesiedleni od 1974 roku. Nowe przejście mogłoby skrócić podróż z Athienou do Nikozji z około godziny do około dziesięciu minut.

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Rozbieżności w sprawie Louroujiny

Menelaou nazwał główną przeszkodą żądanie strony turecko-cypryjskiej, aby do każdego porozumienia włączyć punkt przejścia Louroujina—Lympia. Jak zaznaczył, kwestii tej nie udało się jeszcze uzgodnić z propozycją strony grecko-cypryjskiej dotyczącą przejścia w Kokkina.

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides poinformował 20 października, że przedstawił przywódcy Turków cypryjskich Tufanowi Erhurmanowi dwie nowe propozycje dotyczące punktów przejścia, z których jedna została już odrzucona. Erhurman potwierdził również odrzucenie propozycji otwarcia ogrodzonego obszaru Warosza pod zarządem ONZ, a portu w Famaguście pod kontrolą Unii Europejskiej.

W marcu 2025 roku, po rozszerzonym spotkaniu w Genewie, strony uzgodniły pakiet czterech nowych punktów przejścia. Sekretarz generalny ONZ António Guterres poprosił wówczas każdą ze stron o przedstawienie po dwóch propozycji. Strona grecko-cypryjska zaproponowała drogę Athienou—Aglantzia z przejściem na każdym końcu, a strona turecko-cypryjska — punkty w Mia Milia i Louroujinie.

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