在美国，民主党候选人在得克萨斯州、艾奥瓦州和俄亥俄州三场重要的参议院选举中领先共和党人。无党派分析项目Cook Political Report公布了这项民调结果，The Hill报道。这项研究由民主党公司New River Strategies和共和党GS Strategy Group参与进行。

参议院选举结果

在得克萨斯州，民主党籍州众议员詹姆斯·塔拉里科获得49%的支持率，而共和党籍州总检察长肯·帕克斯顿获得44%。候选人之间的差距处于民调误差范围内。Cook Political Report主编艾米·沃尔特指出，帕克斯顿在得州选民中的受欢迎程度几乎比总统唐纳德·特朗普低一半。

在艾奥瓦州，民主党人、州众议员乔什·图雷克以46%对44%领先共和党籍联邦众议员阿什利·欣森。自由意志党人托马斯·莱恩获得8%的选票，Cook认为这可能成为一场胶着选举中的决定性因素。在俄亥俄州，寻求重返国会参议院的前民主党参议员谢罗德·布朗获得49%的支持率，而共和党参议员约翰·休斯特德为43%。

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州长竞选与选民情绪

这项民调还显示，民主党在三场接受调查的州长竞选中的两场占据优势。在艾奥瓦州，州审计长罗布·桑德领先共和党人扎克·兰11个百分点。在俄亥俄州，民主党人艾米·阿克顿获得49%的支持率，共和党人维韦克·拉马斯瓦米为44%。与此同时，在得克萨斯州，现任共和党州长格雷格·阿博特以两个百分点领先民主党人吉娜·伊诺霍萨，这同样处于误差范围内。

GS Strategy Group民调专家格雷格·斯特林普尔将选民愿意支持民主党人与对总统在降低生活成本方面缺乏领导力的不满联系起来。与此同时，沃尔特警告称，参议院选举中的三名民主党候选人均未获得超过50%的支持，因此最终结果将取决于竞选最后两周内尚未决定的选民以及第三方候选人的支持者。

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