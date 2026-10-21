Опитування Cook: демократи лідирують у трьох перегонах до Сенату США — The Hill

У США кандидати Демократичної партії випереджають республіканців у трьох важливих перегонах до Сенату — у Техасі, Айові та Огайо. Такі результати опитування оприлюднив непартійний аналітичний проєкт Cook Political Report, повідомляє The Hill. Дослідження проводили за участю демократичної компанії New River Strategies та республіканської GS Strategy Group.

Результати перегонів до Сенату

У Техасі член Палати представників штату Джеймс Таларіко від демократів має 49% підтримки проти 44% у генерального прокурора штату Кена Пакстона від Республіканської партії. Різниця між кандидатами перебуває в межах похибки опитування. Головна редакторка Cook Political Report Емі Волтер зазначила, що Пакстон серед виборців Техасу майже вдвічі непопулярніший за президента Дональда Трампа.

В Айові демократ Джош Турек, член Палати представників штату, випереджає конгресвумен-республіканку Ешлі Гінсон із результатом 46% проти 44%. Лібертаріанець Томас Лен отримує 8% голосів, що, за оцінкою Cook, може стати вирішальним чинником у близьких перегонах. В Огайо колишній сенатор-демократ Шеррод Браун, який прагне повернутися до верхньої палати Конгресу, має 49% проти 43% у сенатора-республіканця Джона Гастеда.

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Губернаторські кампанії та настрої виборців

Опитування також зафіксувало перевагу демократів у двох із трьох досліджених губернаторських кампаній. В Айові аудитор штату Роб Сенд випереджає республіканця Зака Лана на 11 пунктів. В Огайо демократка Емі Ектон має 49% проти 44% у республіканця Вівека Рамасвамі. Водночас у Техасі чинний губернатор-республіканець Грег Ебботт лідирує над демократкою Джиною Інохосою з перевагою у два пункти, що також перебуває в межах похибки.

Соціолог GS Strategy Group Грег Стрімпл пов'язав готовність виборців підтримувати демократів із невдоволенням через брак лідерства президента у зниженні вартості життя. Водночас Волтер застерегла, що жоден із трьох кандидатів-демократів у сенатських перегонах не набрав понад 50% підтримки, тож остаточний результат залежатиме від невизначених виборців і прихильників третіх кандидатів упродовж останніх двох тижнів кампанії.

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