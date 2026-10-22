美国众议院教育与劳动力委员会发布了一份报告，称在2023年10月7日针对以色列的袭击发生后，公立学校和大型教师工会中反犹太主义及政治活动有所蔓延。据《耶路撒冷邮报》报道，该文件的作者称，2023年美国学校中的反犹太事件数量增长了135%。

委员会主席蒂姆·沃尔伯格表示，父母把孩子送到学校是为了获得基础知识，而不是接受对以色列的仇恨或激进政治观点。他表示，接受纳税人资金的学校必须为未能保护学生免受反犹太主义侵害负责。

对学区的审查

该委员会启动了对加利福尼亚州伯克利联合学区、宾夕法尼亚州费城学区以及弗吉尼亚州费尔法克斯县公立学校的审查。针对费尔法克斯县的调查仍在进行中。

委员会在关于费城的报告中表示，该市共有330所学校，教学材料中包含一些做法，文件作者认为这些做法为暴力抵抗辩护，并使煽动反犹太主义的激进团体获得正当性。报告特别提到了一门世界历史课程，课程要求学生纪念自己选择的一场运动；选项中包括加沙的“大回归游行”。

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委员会还称，教师被鼓励分析弗朗茨·法农的著作，学生则被要求将自身身份的组成部分划分为“主导”和“受压迫”。费城学区总监托尼·沃特林顿于2026年9月向委员会表示，该课程符合学区政策，并非旨在对学生进行灌输。他还说，社会研究课程主管正在经历解雇程序。

伯克利教材和工会立场

关于伯克利学区，委员会援引了家长和学生在2023年10月7日后提交的投诉。报告作者指出，这个拥有20所学校的学区自2023年8月以来，已花费超过11.1万美元用于课程开发以及与Liberated Ethnic Studies Model Curriculum Consortium进行咨询。

文件还称，伯克利教师使用了包含《P is for Palestine》一书的教学指南，该书有一节名为“I is for Intifada”。委员会另行表示，教职员工和学生曾为Middle East Children’s Alliance筹款。报告援引Network Contagion Research Institute的一项评估，涉及该组织与解放巴勒斯坦人民阵线之间的资金和人员联系；美国将该组织认定为外国恐怖组织。

报告作者还审查了全国教育协会的活动，该协会代表超过300万名教育工作者和管理人员。根据他们的数据，2025年该组织的代表投票决定禁止反诽谤联盟的材料。委员会表示，将继续开展监督，考虑可能的立法措施，并检查是否遵守联邦民权法律。

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