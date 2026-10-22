Комітет Палати представників США з питань освіти та праці оприлюднив звіт, у якому заявив про поширення антисемітизму та політичної активності в державних школах і великих учительських профспілках після атак проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Як повідомляє Jerusalem Post, автори документа стверджують, що кількість антисемітських інцидентів у школах США у 2023 році зросла на 135%.

Голова комітету Тім Волберг заявив, що батьки відправляють дітей до шкіл здобувати базові знання, а не засвоювати ненависть до Ізраїлю чи радикальні політичні погляди. За його словами, школи, які отримують кошти платників податків, мають відповідати за нездатність захистити учнів від антисемітизму.

Перевірки шкільних округів

Комітет розпочав перевірки Об’єднаного шкільного округу Берклі в Каліфорнії, Шкільного округу Філадельфії в Пенсильванії та державних шкіл округу Ферфакс у Вірджинії. Розслідування щодо округу Ферфакс ще триває.

У звіті щодо Філадельфії, де налічується 330 шкіл, комітет заявив, що навчальні матеріали містили підходи, які, на думку авторів документа, виправдовували насильницький спротив та легітимізували радикальні групи, що підбурюють до антисемітизму. Зокрема, згадано курс всесвітньої історії, де учням пропонували вшанувати рух на власний вибір; серед варіантів був Великий марш повернення в Газі.

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Комітет також повідомив, що вчителів заохочували аналізувати праці Франца Фанона, а учнів просили розподіляти складники власної ідентичності на «домінантні» та «пригноблені». Суперінтендант Філадельфії Тоні Вотлінгтон у вересні 2026 року заявив комітету, що навчальна програма відповідає політиці округу і не має на меті індоктринацію учнів. Він також сказав, що директор навчальної програми із суспільствознавства проходить процедуру звільнення.

Матеріали Берклі та позиція профспілки

Щодо округу Берклі комітет послався на скарги батьків та учнів, подані після 7 жовтня 2023 року. Автори звіту зазначили, що округ із 20 шкіл із серпня 2023 року витратив понад 111 тисяч доларів на розробку навчальних програм і консультації з консорціумом Liberated Ethnic Studies Model Curriculum Consortium.

У документі також ідеться, що вчителі Берклі використовували посібники з книжкою P is for Palestine, яка містить розділ «I is for Intifada». Окремо комітет заявив, що працівники та учні збирали кошти для Middle East Children’s Alliance. У звіті наведено оцінку Network Contagion Research Institute про фінансові та кадрові зв’язки цієї організації з Народним фронтом визволення Палестини, який США визначили як іноземну терористичну організацію.

Автори звіту також розглянули діяльність Національної освітньої асоціації, яка представляє понад три мільйони педагогів та адміністраторів. За їхніми даними, у 2025 році делегати організації проголосували за заборону матеріалів Антидифамаційної ліги. Комітет заявив, що продовжить нагляд, розгляне можливі законодавчі кроки та перевірятиме дотримання федерального законодавства про громадянські права.

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