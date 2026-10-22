Komitet Izby Reprezentantów USA ds. Edukacji i Pracy opublikował raport, w którym stwierdził rozpowszechnianie się antysemityzmu i aktywizmu politycznego w szkołach publicznych oraz dużych związkach zawodowych nauczycieli po atakach na Izrael z 7 października 2023 roku. Jak informuje Jerusalem Post, autorzy dokumentu twierdzą, że liczba incydentów antysemickich w szkołach USA wzrosła w 2023 roku o 135%.

Przewodniczący komitetu Tim Walberg oświadczył, że rodzice posyłają dzieci do szkół, aby zdobywały podstawową wiedzę, a nie przyswajały nienawiść do Izraela czy radykalne poglądy polityczne. Według niego szkoły otrzymujące środki podatników muszą ponosić odpowiedzialność za niezdolność do ochrony uczniów przed antysemityzmem.

Kontrole okręgów szkolnych

Komitet rozpoczął kontrole Berkeley Unified School District w Kalifornii, School District of Philadelphia w Pensylwanii oraz Fairfax County Public Schools w Wirginii. Dochodzenie dotyczące hrabstwa Fairfax nadal trwa.

W raporcie dotyczącym Filadelfii, gdzie działa 330 szkół, komitet stwierdził, że materiały edukacyjne zawierały podejścia, które zdaniem autorów dokumentu usprawiedliwiały gwałtowny opór i legitymizowały radykalne grupy podżegające do antysemityzmu. W szczególności wspomniano o kursie historii świata, na którym uczniom proponowano uhonorowanie wybranego przez nich ruchu; wśród opcji znalazł się Wielki Marsz Powrotu w Gazie.

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Komitet poinformował również, że nauczycieli zachęcano do analizowania prac Frantza Fanona, a uczniów proszono o podzielenie elementów własnej tożsamości na „dominujące” i „uciskane”. Superintendent Filadelfii Tony Watlington oświadczył komitetowi we wrześniu 2026 roku, że program nauczania jest zgodny z polityką okręgu i nie ma na celu indoktrynacji uczniów. Powiedział także, że dyrektor programu nauczania nauk społecznych przechodzi procedurę zwolnienia.

Materiały z Berkeley i stanowisko związku

W odniesieniu do okręgu Berkeley komitet powołał się na skargi rodziców i uczniów złożone po 7 października 2023 roku. Autorzy raportu zaznaczyli, że okręg obejmujący 20 szkół wydał od sierpnia 2023 roku ponad 111 tys. dolarów na opracowanie programów nauczania i konsultacje z konsorcjum Liberated Ethnic Studies Model Curriculum Consortium.

W dokumencie wskazano również, że nauczyciele z Berkeley korzystali z materiałów pomocniczych z książką P is for Palestine, która zawiera rozdział „I is for Intifada”. Osobno komitet oświadczył, że pracownicy i uczniowie zbierali fundusze dla Middle East Children’s Alliance. W raporcie przytoczono ocenę Network Contagion Research Institute dotyczącą powiązań finansowych i kadrowych tej organizacji z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, który USA uznały za zagraniczną organizację terrorystyczną.

Autorzy raportu przeanalizowali również działalność National Education Association, która reprezentuje ponad trzy miliony pedagogów i administratorów. Według ich danych w 2025 roku delegaci organizacji zagłosowali za zakazem materiałów Anti-Defamation League. Komitet oświadczył, że będzie kontynuował nadzór, rozważy możliwe kroki legislacyjne oraz będzie sprawdzał przestrzeganie federalnego prawa o prawach obywatelskich.

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