Комитет Палаты представителей США по образованию и труду опубликовал доклад, в котором заявил о распространении антисемитизма и политической активности в государственных школах и крупных профсоюзах учителей после атак против Израиля 7 октября 2023 года. Как сообщает Jerusalem Post, авторы документа утверждают, что число антисемитских инцидентов в школах США в 2023 году выросло на 135%.

Председатель комитета Тим Уолберг заявил, что родители отправляют детей в школы получать базовые знания, а не усваивать ненависть к Израилю или радикальные политические взгляды. По его словам, школы, получающие средства налогоплательщиков, должны нести ответственность за неспособность защитить учеников от антисемитизма.

Проверки школьных округов

Комитет начал проверки Объединенного школьного округа Беркли в Калифорнии, Школьного округа Филадельфии в Пенсильвании и государственных школ округа Фэрфакс в Вирджинии. Расследование в отношении округа Фэрфакс все еще продолжается.

В докладе о Филадельфии, где насчитывается 330 школ, комитет заявил, что учебные материалы содержали подходы, которые, по мнению авторов документа, оправдывали насильственное сопротивление и легитимировали радикальные группы, подстрекающие к антисемитизму. В частности, упомянут курс всемирной истории, на котором учащимся предлагали почтить движение по собственному выбору; среди вариантов был Великий марш возвращения в Газе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Комитет также сообщил, что учителей поощряли анализировать работы Франца Фанона, а учащихся просили распределять составляющие собственной идентичности на «доминирующие» и «угнетенные». Суперинтендант Филадельфии Тони Уотлингтон в сентябре 2026 года заявил комитету, что учебная программа соответствует политике округа и не имеет целью индоктринацию учащихся. Он также сказал, что директор учебной программы по общественным наукам проходит процедуру увольнения.

Материалы Беркли и позиция профсоюза

Относительно округа Беркли комитет сослался на жалобы родителей и учащихся, поданные после 7 октября 2023 года. Авторы доклада отметили, что округ из 20 школ с августа 2023 года потратил более 111 тысяч долларов на разработку учебных программ и консультации с консорциумом Liberated Ethnic Studies Model Curriculum Consortium.

В документе также говорится, что учителя Беркли использовали пособия с книгой P is for Palestine, которая содержит раздел «I is for Intifada». Отдельно комитет заявил, что сотрудники и учащиеся собирали средства для Middle East Children’s Alliance. В докладе приведена оценка Network Contagion Research Institute о финансовых и кадровых связях этой организации с Народным фронтом освобождения Палестины, который США определили как иностранную террористическую организацию.

Авторы доклада также рассмотрели деятельность Национальной образовательной ассоциации, которая представляет более трех миллионов педагогов и администраторов. По их данным, в 2025 году делегаты организации проголосовали за запрет материалов Антидиффамационной лиги. Комитет заявил, что продолжит надзор, рассмотрит возможные законодательные шаги и будет проверять соблюдение федерального законодательства о гражданских правах.

Читай нас в