骚乱发生后，61%的法国人不再指望警方提供保护

在10月17日骚乱发生后，61%的法国居民认为无法指望执法部门，必须自行保障自身安全。近半数受访者还表示担心自身生命或财产安全。

“只能靠自己保护自己，执法部门已无力保护民众”——61%的受访者选择了这一选项。

相反，37%的人认为这只是暂时的失常，公民仍可指望执法部门提供保护。

在“国家联盟”的选民中，认为有必要自行保障安全的观点最为普遍，比例高达79%。 与此同时，61%的“共同”中间派联盟选民和56%的左翼“新人民阵线”选民认为，不会出现需要自力保护的情况。

49%的受访者表示担心自身人身安全或财产安全，而50%的受访者则没有此类担忧。在女性中，53%的人有这种担忧，在男性中则为45%。

调查还显示，公众广泛支持采取更严厉的措施来恢复秩序并防止新的暴力事件发生。90%的受访者支持加快司法程序，并加重对实施暴力和抢劫行为者的处罚。

87%的受访者支持增加警察和宪兵的人数。同样比例的受访者主张加强对社交媒体的监管，并删除煽动暴力的帖子。

77%的受访者支持实施地方宵禁（特别是针对未成年人），75%支持临时调动军队执行特定安全任务，71%支持在受灾最严重的地区宣布进入紧急状态。

与此同时，91%的受访者谴责暴力行为，93%的受访者认为抗议者关于购买力和抗击物价上涨的要求是合理的。

此次调查于10月20日至21日在线上进行，调查对象为1001名年满18岁的法国欧洲部分居民。通过按性别、年龄、职业、地区和居住地类型进行配额抽样，确保了样本的代表性。

这是Elabe为BFMTV进行的调查结果所显示的。

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