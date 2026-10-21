Президент Кипра Никос Христодулидис призвал общины подавать проекты для нового раунда финансирования развития общим объёмом €3,5 млрд. Об этом он заявил во время визита в деревню Сикопетра на Кипре, сообщает Cyprus Mail.

Подача проектов до сентября

Христодулидис выступил на открытии общественного парка Пророка Илии и площадки для мини-футбола. По его словам, в новом периоде правительство будет принимать решения по проектам по всему Кипру на указанную сумму.

Президент призвал местный совет представить собственные инициативы или совместные проекты с соседними общинами, чтобы они могли быть утверждены в следующем сентябре. Он также заявил, что сельские и горные районы являются приоритетом правительства.

Инфраструктура для деревень

В качестве примера поддержки таких территорий Христодулидис привёл решение 2024 года сохранить начальную школу в Кампосе, где тогда учился один ученик. По его словам, сейчас в школе стало значительно больше детей, поскольку она привлекла в деревню молодых родителей.

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Президент заявил, что общинам, в частности в районе Лимасола, нужна инфраструктура, чтобы молодые пары могли возвращаться в деревни. По его словам, цель состоит в том, чтобы численность населения деревень превышала 120 человек. Вклад общины в проекты развития снижен до 5%.

Христодулидис также заявил о поддержке оснащения клиники при общественном стадионе. Он попросил местный совет определить объём средств, необходимых для исследования по обустройству общественных туалетов. Реконструкция здания под офис и тематический музей, по его словам, будет поддержана после подготовки планов и получения разрешений.

Президент также сообщил, что вопрос расширения дороги между Палахори и Сикопетрой или создания нового сообщения с Аплики относится к компетенции губернатора района Никосии Константиноса Йоркаджиса. Христодулидис пообещал вернуться, чтобы оценить возможность поэтапного выполнения работ.

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