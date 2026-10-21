Prezydent Cypru Nikos Christodoulides wezwał gminy do składania projektów w nowej rundzie finansowania rozwoju o łącznej wartości 3,5 mld euro. Powiedział to podczas wizyty w wiosce Sykopetra na Cyprze, informuje Cyprus Mail.

Składanie projektów do września

Christodoulides przemawiał podczas otwarcia parku społecznego Proroka Eliasza i boiska do minipiłki nożnej. Jak powiedział, w nowym okresie rząd będzie podejmował decyzje dotyczące projektów na całym Cyprze na wskazaną kwotę.

Prezydent wezwał lokalną radę do zgłoszenia własnych inicjatyw lub wspólnych projektów z sąsiednimi gminami, aby mogły zostać zatwierdzone w przyszłym wrześniu. Oświadczył również, że obszary wiejskie i górskie są priorytetem rządu.

Infrastruktura dla wsi

Jako przykład wsparcia dla takich obszarów Christodoulides wskazał decyzję z 2024 roku o utrzymaniu szkoły podstawowej w Kambos, do której uczęszczał wówczas jeden uczeń. Jak powiedział, obecnie w szkole jest znacznie więcej dzieci, ponieważ przyciągnęła ona do wsi młodych rodziców.

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Prezydent oświadczył, że gminy, w tym w dystrykcie Limassol, potrzebują infrastruktury, aby młode pary mogły wracać do wsi. Jak powiedział, celem jest, aby liczba mieszkańców wsi przekraczała 120 osób. Wkład gminy w projekty rozwojowe obniżono do 5%.

Christodoulides zapowiedział także wsparcie dla wyposażenia kliniki przy stadionie społecznościowym. Poprosił lokalną radę o określenie kwoty potrzebnej na badanie dotyczące urządzenia publicznych toalet. Przebudowa budynku na biuro i muzeum tematyczne zostanie, jak powiedział, wsparta po przygotowaniu planów i uzyskaniu zezwoleń.

Prezydent poinformował również, że kwestia poszerzenia drogi między Palaichori a Sykopetrą lub utworzenia nowego połączenia z Apliki należy do kompetencji gubernatora dystryktu Nikozji Constantinosa Yiorkadjisa. Christodoulides obiecał wrócić, aby ocenić możliwość etapowej realizacji prac.

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