W stolicy Albanii, Tiranie, dziewiąty dzień trwały protesty studentów domagających się poprawy warunków nauki. Demonstracja, która rozpoczęła się 13 października, w środę zaostrzyła się w pobliżu biura premiera: uczestnicy rzucali w budynek i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa kamieniami oraz koktajlami Mołotowa.

Przebieg demonstracji

Do studentów uniwersyteckich dołączyli uczniowie starszych klas, mieszkańcy miasta oraz wykładowcy różnych uczelni, wspierając protesty. Początkowo protestujący pokojowo zgromadzili się przed biurem szefa rządu, po czym udali się do budynku Ministerstwa Edukacji. Później wrócili do biura premiera.

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Apel o dialog i bojkot

Premier Albanii Edi Rama ponownie wezwał studentów uczestniczących w protestach do dialogu. Tymczasem związek zawodowy personelu akademickiego albańskich uniwersytetów ogłosił bojkot we wszystkich uczelniach w kraju. Podczas demonstracji w Tiranie rozmieszczono setki policjantów, informuje Anadolu Agency.

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