Wielka Brytania planuje przeznaczyć do 5 mln funtów na wsparcie instytucji państwowych Bałkanów Zachodnich w walce z nielegalną migracją i przestępczością zorganizowaną w zakresie przewozu migrantów. Ogłoszenie nowego pakietu pomocy ma nastąpić podczas szczytu w Czarnogórze, informuje The Independent.

Ponad 100 przechwyceń

Według gazety sprzęt i szkolenia finansowane przez Wielką Brytanię pomogły organom ścigania państw Bałkanów Zachodnich przeprowadzić ponad 100 przechwyceń migrantów od czerwca 2026 roku. Jak zauważa The Independent, operacje te zakłóciły również działalność kilku grup przestępczych.

Minister ds. Europy lord Wood of Anfield ma spotkać się z przywódcami Bałkanów Zachodnich w Czarnogórze, aby omówić przeciwdziałanie sieciom nielegalnego przewozu ludzi przez region. Nowe finansowanie obejmuje szkolenia i brytyjskie wsparcie eksperckie w celu poprawy wymiany informacji między państwami regionu, a także przeciwdziałania wyzyskowi pracowniczemu migrantów.

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Wspólna grupa operacyjna

W działania te zaangażowana jest Wspólna Grupa Operacyjna ds. Migracji, która łączy brytyjskich specjalistów i funkcjonariuszy organów ścigania z państw regionu. Grupa opracowuje i prowadzi operacje mające na celu wykrywanie, powstrzymywanie i zatrzymywanie nielegalnej migracji.

Bałkany Zachodnie pozostają ważnym szlakiem tranzytowym dla przewozu migrantów. Unijna agencja ochrony granic Frontex odnotowała w ubiegłym roku 12 528 nielegalnych przekroczeń granicy na szlaku zachodniobałkańskim, podczas gdy w 2022 roku było ich 144 197.

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