Włochy i Hiszpania zakończą kontrole graniczne — ANSA English

Włochy i Hiszpania uzgodniły zakończenie selektywnych kontroli podróżnych przybywających z terytorium drugiego kraju oraz pełne przywrócenie stosowania zasad strefy Schengen. Według źródeł, o których informuje ANSA English, ograniczenia nie zostaną przedłużone po ich wygaśnięciu w piątek.

Uzgodnienie ministrów

Decyzję uzgodnili podczas rozmowy telefonicznej minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi oraz jego hiszpański odpowiednik Fernando Grande-Marlaska, podały źródła agencji.

Wcześniej kwestię tę omówili premier Włoch Giorgia Meloni i premier Hiszpanii Pedro Sanchez na marginesie szczytu UE w ubiegłym tygodniu.

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Kontrole obowiązywały od sierpnia

1 sierpnia Włochy wprowadziły na miesiąc kontrole pasażerów przybywających z Hiszpanii transportem lotniczym i morskim. Rzym wyjaśniał to względami bezpieczeństwa po kryzysie migracyjnym w Ceucie.

W odpowiedzi Hiszpania wprowadziła selektywne kontrole podróżnych z Włoch, a oba kraje kilkakrotnie przedłużały te środki. Madryt i włoskie partie opozycyjne krytykowały początkową decyzję Rzymu, nazywając ją propagandą. Wskazywały, że wjazd do Ceuty nie oznacza automatycznego dostępu do strefy Schengen, a Włochy nie mają wspólnej granicy z Hiszpanią.

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