Skazana na śmierć Krista Pike zabrała głos po nieudanej egzekucji w USA

Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, zaczęła wyraźnie mówić po nieudanej egzekucji. Wcześniej kobieta była zdezorientowana i potrafiła porozumiewać się jedynie na podstawowym poziomie. Po tym incydencie nastąpiły zmiany w jej stanie: obecnie jest w stanie wyrażać się jasno.

W Stanach Zjednoczonych 50-letnia Krista Pike, która przeżyła nieudaną próbę egzekucji w stanie Tennessee, stopniowo wraca do zdrowia. Po podaniu dwóch śmiertelnych dawek środka kobieta trafiła do szpitala, jednak obecnie może samodzielnie się poruszać i mówić pełnymi zdaniami.

Krista Pike, skazana na karę śmierci za zabójstwo popełnione w 1995 roku, przeżyła próbę wykonania wyroku 30 września. W stanie Tennessee dwukrotnie podano jej śmiertelną dawkę pentobarbitalu, jednak kobieta pozostała przy życiu.

Po tym incydencie Pike została hospitalizowana. Następnie została wypisana ze szpitala i obecnie kontynuuje rekonwalescencję w więzieniu.

Według najnowszych informacji ujawnionych przez jej adwokatów stan 50-letniej Amerykanki znacznie się poprawił. Obecnie jest w stanie chodzić bez pomocy innych osób, a także jasno wyrażać swoje myśli pełnymi zdaniami.

Wcześniej informowano, że po nieudanej egzekucji Pike była zdezorientowana. Potrafiła się komunikować, jednak jej możliwości pozostawały ograniczone.

Pomimo pozytywnych zmian lekarze nadal monitorują stan zdrowia skazanej. Adwokaci podkreślają, że obecnie nie da się określić, jakie długoterminowe skutki dla organizmu będzie miało podanie dwóch śmiertelnych dawek pentobarbitalu.

Zespół prawników Pike wyraził również wdzięczność ratownikom i personelowi medycznemu, którzy pomagali jej w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Wcześniej anestezjolog Joel Zivot, który doradza adwokatom Pike, opowiedział BBC o jej stanie po hospitalizacji.

Według niego kobieta zachowała fragmentaryczne wspomnienia z pobytu w szpitalu, jednak najprawdopodobniej nie pamięta momentu, w którym próbowano wykonać na niej wyrok śmierci.

„Ma pewne wspomnienia z pobytu w szpitalu, ale, jak sądzę, nie pamięta próby egzekucji” – wyjaśnił lekarz.

Zivot zaznaczył, że pierwsze oznaki powrotu do zdrowia dawały powody do optymizmu. Jednocześnie ostrzegł przed wyciąganiem przedwczesnych wniosków, ponieważ po takim incydencie jest jeszcze za wcześnie, by ocenić wszystkie możliwe konsekwencje dla zdrowia.

Nieudana próba wykonania wyroku śmierci postawiła przed władzami stanu Tennessee szereg kwestii prawnych. Po tym incydencie stan zawiesił wykonywanie wyroków śmierci do końca 2026 roku, na czas trwania śledztwa w sprawie okoliczności zdarzenia.

Na razie nie wiadomo, czy podjęta zostanie kolejna próba wykonania wyroku wobec Pike’a.

Jej adwokaci mogą zaskarżyć taką decyzję, powołując się na Ósmą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zakazuje ona stosowania okrutnych i niezwykłych kar. Kwestia ta może stać się szczególnie paląca, jeśli władze ponownie zdecydują się na zastosowanie śmiertelnego zastrzyku.

Dyrektor wykonawczy organizacji non-profit „Centrum Informacji o Karze Śmierci” Robin Maher powiedział wcześniej w wywiadzie dla „USA Today”, że z prawnego punktu widzenia sytuacja ta jest bezprecedensowa.

„Znajdujemy się na nieznanym terytorium” – zaznaczył.

Według Mahera Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych od 1947 roku nie rozpatrywał kwestii, czy ponowna próba egzekucji po nieudanej pierwszej próbie jest sprzeczna z Konstytucją.

Podkreślił, że obecnie pojawiają się kwestie prawne, na które nie ma jeszcze jednoznacznych odpowiedzi.

Informację tę podał serwis LADBible.

Wcześniej Christa Pike została wypisana ze szpitala po nieudanej egzekucji.

Przypomnijmy, że Krista Pike odzyskała przytomność po nieudanej egzekucji.

Po nieudanej egzekucji Pike w stanie Tennessee karetka została wezwana po pół godziny.

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