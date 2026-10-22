Приговоренная к смертной казни Криста Пайк заговорила после неудачной казни в США

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни в США, стала четко говорить после неудачной казни. Ранее женщина была дезориентирована и могла общаться лишь на базовом уровне. После инцидента в её состоянии произошли изменения: теперь она способна чётко выражать свои мысли.

В США 50-летняя Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни в штате Теннесси, постепенно поправляется. После введения двух смертельных доз препарата женщина попала в больницу, однако теперь может самостоятельно передвигаться и говорить полными предложениями.

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство в 1995 году, пережила попытку приведения приговора в исполнение 30 сентября. В штате Теннесси ей дважды ввели смертельную дозу пентобарбитала, однако женщина осталась жива.

После инцидента Пайк была госпитализирована. Впоследствии её выписали из больницы, и сейчас она продолжает восстанавливаться в тюрьме.

По последним данным, обнародованным её адвокатами, состояние 50-летней американки заметно улучшилось. Теперь она способна ходить без посторонней помощи, а также чётко выражать свои мысли полными предложениями.

Ранее сообщалось, что после неудачной казни Пайк была дезориентирована. Она могла общаться, однако её возможности оставались ограниченными.

Несмотря на положительные изменения, медики продолжают следить за здоровьем осужденной. Адвокаты отмечают, что на данный момент невозможно определить, какие долгосрочные последствия для организма будет иметь введение двух смертельных доз пентобарбитала.

Юридическая команда Пайк также выразила благодарность спасателям и медицинским работникам, которые помогали ей в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее анестезиолог Джоэл Зивот, консультирующий адвокатов Пайк, рассказал BBC о её состоянии после госпитализации.

По его словам, женщина сохранила отдельные воспоминания о пребывании в медицинском учреждении, однако, скорее всего, не помнит момента, когда ей пытались привести в исполнение смертный приговор.

«У неё есть некоторые воспоминания о пребывании в больнице, но, как я полагаю, нет воспоминаний о попытке казни», — пояснил врач.

Зивот отмечал, что первые признаки восстановления давали основания для оптимизма. В то же время он предостерегал от преждевременных выводов, поскольку после такого инцидента еще рано оценивать все возможные последствия для здоровья.

Неудачная попытка приведения в исполнение смертного приговора поставила перед властями Теннесси ряд юридических вопросов. После инцидента штат приостановил казни до конца 2026 года, пока продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Пока неизвестно, будут ли власти пытаться повторно привести в исполнение приговор в отношении Пайк.

Её адвокаты могут обжаловать такое решение, сославшись на Восьмую поправку к Конституции США. Она запрещает применение жестоких и необычных наказаний. Особенно остро этот вопрос может встать, если власти вновь решат прибегнуть к смертельной инъекции.

Исполнительный директор некоммерческой организации «Центр информации о смертной казни» Робин Махер ранее заявил USA Today, что ситуация является беспрецедентной с юридической точки зрения.

«Мы находимся на неизведанной территории», — отметил он.

По словам Махера, Верховный суд США с 1947 года не рассматривал вопрос о том, противоречит ли Конституции повторная попытка казни после неудачной первой.

Он подчеркнул, что теперь возникают правовые вопросы, на которые пока нет однозначных ответов.

Об этом сообщило издание LADBible.

Ранее Криста Пайк выписали из больницы после неудачной казни.

Напомним, Криста Пайк пришла в себя после неудачной казни.

После неудачной казни Пайк в Теннесси скорую помощь направили через полчаса.

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