Крісту Пайк виписали з лікарні після невдалої страти — The Guardian

У штаті Теннессі, США, засуджену до смертної кари Крісту Пайк виписали з лікарні та повернули до реабілітаційного центру Deborah K Johnson, де вона утримується близько 30 років. Її адвокати повідомили, що 50-річна Пайк надалі отримуватиме медичну допомогу в установі, повідомляє The Guardian.

Невдала спроба страти

30 вересня Пайк намагалися стратити смертельною ін’єкцією. Їй ввели дві дози пентобарбіталу, однак вона вижила, після чого її госпіталізували. За даними видання, у понеділок її оголосили такою, що перебуває у стані смерті мозку.

Утім уже в четвер її адвокат заявив, що Пайк могла ходити. За його словами, вона почувалася дещо дезорієнтованою та не могла повною мірою користуватися руками.

Під час процедури Пайк сказала, що відчуває печіння в руках, і запитала, чи це нормально. Свідки, присутні в камері для страт, повідомили, що «нічого не було нормальним». Водночас посадовці наполягають, що діяли відповідно до затвердженого в Теннессі протоколу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Причини не пояснили

Офіційного пояснення того, чому Пайк вижила після введення препарату, немає. Медичні експерти припускають, що частина або весь препарат міг потрапити не у вену, а в навколишні тканини. Серед інших можливих причин називають пошкодження вени, несправність препарату або поєднання цих чинників. Адвокати Пайк раніше звертали увагу на проблеми з її венами.

Пайк засудили 1995 року за тортури та вбивство 18-річної Коллін Слеммер, її однокурсниці в Knoxville Job Corps. За даними судових матеріалів, Пайк і Тадарил Шипп відвели Слеммер до лісистої частини кампусу Університету Теннессі, де вбили її. Пайк призначили смертну кару, тоді як Шипп отримав довічне ув’язнення, оскільки на час злочину був молодший за 18 років.

Очільник тюремної системи Теннессі оголосив про відставку. Губернатор штату Білл Лі також призупинив виконання смертних вироків у Теннессі до кінця року.

Читай нас у