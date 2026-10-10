В штате Теннесси, США, приговоренную к смертной казни Кристу Пайк выписали из больницы и вернули в реабилитационный центр Deborah K Johnson, где она содержится около 30 лет. Ее адвокаты сообщили, что 50-летняя Пайк будет и далее получать медицинскую помощь в учреждении, сообщает The Guardian.

Неудачная попытка казни

30 сентября Пайк пытались казнить смертельной инъекцией. Ей ввели две дозы пентобарбитала, однако она выжила, после чего ее госпитализировали. По данным издания, в понедельник ее объявили находящейся в состоянии смерти мозга.

Однако уже в четверг ее адвокат заявил, что Пайк могла ходить. По его словам, она чувствовала себя несколько дезориентированной и не могла в полной мере пользоваться руками.

Во время процедуры Пайк сказала, что чувствует жжение в руках, и спросила, нормально ли это. Свидетели, присутствовавшие в камере для казней, сообщили, что «ничего не было нормальным». В то же время должностные лица настаивают, что действовали в соответствии с утвержденным в Теннесси протоколом.

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Причины не объяснили

Официального объяснения того, почему Пайк выжила после введения препарата, нет. Медицинские эксперты предполагают, что часть или весь препарат мог попасть не в вену, а в окружающие ткани. Среди других возможных причин называют повреждение вены, неисправность препарата или сочетание этих факторов. Адвокаты Пайк ранее обращали внимание на проблемы с ее венами.

Пайк осудили в 1995 году за пытки и убийство 18-летней Коллин Слеммер, ее однокурсницы в Knoxville Job Corps. По данным судебных материалов, Пайк и Тадарил Шипп отвели Слеммер в лесистую часть кампуса Университета Теннесси, где убили ее. Пайк назначили смертную казнь, тогда как Шипп получил пожизненное заключение, поскольку на момент преступления был младше 18 лет.

Глава тюремной системы Теннесси объявил об отставке. Губернатор штата Билл Ли также приостановил исполнение смертных приговоров в Теннесси до конца года.

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