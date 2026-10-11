В Пусане, Южная Корея, контейнеровоз PanStar Acro завершил первый для страны коммерческий рейс в Европу и обратно через Арктику. Судно вернулось в юго-восточный порт через 50 дней после выхода в море 22 августа, сообщает Korea Herald.

Маршрут в порты Европы

Во время рейса PanStar Acro прошел арктическими водами и прибыл в первый европейский порт — британский Филикстоу. После этого контейнеровоз заходил в Роттердам в Нидерландах и Гданьск в Польше, а в Пусан вернулся арктическим маршрутом.

Южнокорейские власти считают, что путь через Арктику может сократить обычную продолжительность морской перевозки примерно на треть. Президент Ли Чжэ Мён определил арктическое судоходство одним из приоритетов, а чиновники рассчитывают запустить регулярное сообщение к 2030 году.

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Риски и загрузка судна

В то же время маршрут проходит вдоль арктического побережья Российской Федерации — государства-агрессора. Сеул консультировался с Москвой относительно рейса, в частности по поводу возможной помощи судну в случае проблем, например застревания во льдах. Проект также может вызвать напряженность с западными союзниками, которые стремятся изолировать Россию из-за ее войны против Украины.

Перед отправлением PanStar сообщала Reuters, что искала около 1300 двадцатифутовых эквивалентов груза. Однако судно вышло в рейс с 737 TEU груза, а также пустыми контейнерами. Отраслевые эксперты указывают, что перспективность маршрута будет зависеть от стабильности расписания, расходов из-за снижения скорости вблизи льда, специальных страховых премий и дополнительного потребления топлива.

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