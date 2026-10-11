在韩国釜山，集装箱船PanStar Acro完成了该国首趟经北极前往欧洲并返回的商业航行。该船于8月22日出海后50天返回这座东南部港口，《韩国先驱报》报道。

前往欧洲港口的航线

航行期间，PanStar Acro穿越北极水域，抵达首个欧洲港口——英国费利克斯托。随后，这艘集装箱船停靠荷兰鹿特丹和波兰格但斯克，并经北极航线返回釜山。

韩国当局认为，经北极的航线可将通常的海运时长缩短约三分之一。总统李在明将北极航运列为优先事项之一，官员们预计到2030年开通定期航线。

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风险与船舶载货量

与此同时，该航线沿俄罗斯联邦——一个侵略国——的北极海岸延伸。首尔就此次航行与莫斯科进行了磋商，包括在船舶遇到问题时可能提供的协助，例如被冰层困住。该项目还可能与寻求因俄罗斯对乌克兰发动战争而孤立俄罗斯的西方盟友引发紧张关系。

出发前，PanStar向路透社表示，该公司正在寻找约1300个二十英尺标准箱的货物。然而，该船出航时载有737个TEU的货物以及空集装箱。行业专家指出，这条航线的前景将取决于航班时刻表的稳定性、在冰层附近降速带来的成本、特殊保险费以及额外的燃料消耗。

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