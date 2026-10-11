Korea Południowa zakończyła pierwszy komercyjny rejs Arktyką do Europy — Korea Herald
W Pusanie w Korei Południowej kontenerowiec PanStar Acro zakończył pierwszy dla kraju komercyjny rejs do Europy i z powrotem przez Arktykę. Statek powrócił do południowo-wschodniego portu 50 dni po wypłynięciu w morze 22 sierpnia, informuje Korea Herald.
Trasa do portów Europy
Podczas rejsu PanStar Acro przepłynął przez wody Arktyki i dotarł do pierwszego europejskiego portu — brytyjskiego Felixstowe. Następnie kontenerowiec zawinął do Rotterdamu w Niderlandach i Gdańska w Polsce, a do Pusanu powrócił trasą arktyczną.
Władze Korei Południowej uważają, że droga przez Arktykę może skrócić zwykły czas transportu morskiego o około jedną trzecią. Prezydent Lee Jae Myung uznał żeglugę arktyczną za jeden z priorytetów, a urzędnicy liczą na uruchomienie regularnego połączenia do 2030 roku.
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Ryzyka i załadunek statku
Jednocześnie trasa biegnie wzdłuż arktycznego wybrzeża Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Seul konsultował z Moskwą rejs, w tym możliwą pomoc dla statku w razie problemów, na przykład utknięcia w lodzie. Projekt może również wywołać napięcia z zachodnimi sojusznikami, którzy dążą do izolowania Rosji z powodu jej wojny przeciwko Ukrainie.
Przed wypłynięciem PanStar poinformował Reutersa, że szukał około 1300 jednostek ekwiwalentnych kontenera dwudziestostopowego ładunku. Statek wyruszył jednak w rejs z 737 TEU ładunku, a także pustymi kontenerami. Eksperci branżowi wskazują, że perspektywiczność trasy będzie zależeć od stabilności rozkładu, kosztów wynikających ze zmniejszenia prędkości w pobliżu lodu, specjalnych składek ubezpieczeniowych i dodatkowego zużycia paliwa.