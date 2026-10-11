Південна Корея завершила перший комерційний рейс Арктикою до Європи — Korea Herald

У Пусані, Південна Корея, контейнеровоз PanStar Acro завершив перший для країни комерційний рейс до Європи й назад через Арктику. Судно повернулося до південно-східного порту через 50 днів після виходу в море 22 серпня, повідомляє Korea Herald.

Маршрут до портів Європи

Під час рейсу PanStar Acro пройшов арктичними водами та прибув до першого європейського порту — британського Фелікстоу. Після цього контейнеровоз заходив до Роттердама в Нідерландах і Гданська в Польщі, а до Пусана повернувся арктичним маршрутом.

Південнокорейська влада вважає, що шлях через Арктику може скоротити звичайну тривалість морського перевезення приблизно на третину. Президент Лі Чже Мьон визначив арктичне судноплавство одним із пріоритетів, а посадовці розраховують запустити регулярне сполучення до 2030 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики та завантаження судна

Водночас маршрут пролягає вздовж арктичного узбережжя Російської Федерації — держави-агресора. Сеул консультувався з Москвою щодо рейсу, зокрема стосовно можливої допомоги судну в разі проблем, наприклад застрягання в кригах. Проєкт також може спричинити напруження із західними союзниками, які прагнуть ізолювати Росію через її війну проти України.

Перед відправленням PanStar повідомляла Reuters, що шукала близько 1300 двадцятифутових еквівалентів вантажу. Однак судно вирушило в рейс із 737 TEU вантажу, а також порожніми контейнерами. Галузеві експерти вказують, що перспективність маршруту залежатиме від стабільності графіка, витрат через зниження швидкості поблизу криги, спеціальних страхових премій і додаткового споживання пального.

Читай нас у