В провинции Лумбини в Непале поступления от товаров, изъятых по делам об уклонении от уплаты таможенных пошлин, выросли с 368,2 млн рупий в 2024–25 финансовом году до 575,5 млн рупий в 2025–26-м. Это на 56,3% больше, сообщает Kathmandu Post.

По данным правоохранительных органов, через южные переходы с Индией в Непал продолжают ввозить сахар, удобрения, одежду, мобильные телефоны, лекарства, домашнюю птицу и наркотики без уплаты положенных таможенных пошлин. Крупные грузы в грузовиках и контейнерах стало легче перехватывать, однако небольшие партии, перевозимые в течение дня, по-прежнему сложно контролировать.

Небольшие партии и склады

По словам правоохранителей, участники незаконного перемещения товаров перевозят их небольшими объёмами, хранят на складах, а затем распределяют по рынкам. В округе Парса в перевозке малых партий задействованы около 500 человек, включая женщин и детей, сообщил суперинтендант Вооружённой полиции Мохан Сингх Чхетри. Затем товары поступают на рынки вокруг Биргунджа и в соседний округ Бара.

В Раутахате перевозчики получают от 2 до 3 рупий за каждый килограмм перевезённого сахара, по словам местного торговца. Разница в ценах создаёт стимул для такого оборота: сахар в Индии стоит около 64 индийских рупий за килограмм, а одежда и мобильные телефоны там дешевле, по оценкам торговцев.

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Изъятие товаров

Полиция в разных округах изымала партии электроники, одежды, медикаментов, удобрений и ювелирных изделий. В Саравале в округе Западный Навалпараси правоохранители перехватили ввезённую без уплаты таможенных пошлин партию мобильной электроники и аксессуаров стоимостью более 10 млн рупий. В неё входили 930 мобильных телефонов, наушники AirPods и защитные стёкла для экранов.

В провинции Мадхеш стоимость изъятых одежды и модных товаров в 2023–24 финансовом году составила 865,71 млн рупий. В 2025–26 году этот показатель снизился до 102,1 млн рупий, тогда как стоимость изъятых транспортных средств и запчастей достигла 750,8 млн рупий.

Представители легального бизнеса подчёркивают, что необлагаемые налогами товары продаются дешевле, создавая неравные условия для торговцев, уплачивающих пошлины и налоги. Президент провинциального отделения Федерации торгово-промышленных палат Непала Такур Кумар Шрестха считает, что снижение таможенных ставок могло бы помочь сдержать незаконную торговлю.

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