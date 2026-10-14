В Абу-Даби исполняющий обязанности министра высшего образования и научных исследований ОАЭ Абдулрахман Аль-Авар заявил, что университетам следует пересмотреть учебные программы и методы преподавания, чтобы соответствовать развитию искусственного интеллекта и быстрым изменениям на рынке труда. Он также призвал усилить сотрудничество между учреждениями высшего образования и бизнесом.

Как сообщает The National, Аль-Авар выступил на мероприятии Partnerships for the Future, организованном Образовательным фондом Заида. На нем 12 учреждений объединились для усиления сотрудничества и расширения возможностей для местных стипендиатов.

Навыки для нового рынка труда

По словам министра, новые технологии, в том числе ИИ, создают новые возможности и одновременно меняют навыки, в которых нуждаются работодатели. Он подчеркнул необходимость обновить учебные программы, а также развивать компетенции преподавателей и студентов.

Министерская рамочная система оценки по результатам должна побуждать университеты соответствовать этим требованиям и повышать конкурентоспособность сектора высшего образования. Обновленное руководство к этой системе опубликовали в этом году после консультаций с 735 представителями учреждений высшего образования по всей стране.

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Аль-Авар также заявил, что видение ОАЭ в сфере высшего образования предусматривает создание системы, готовой к будущим вызовам, конкурентоспособной в мире и связанной с потребностями студентов, экономики и общества.

Позиция стипендиатов

Стипендиатка программы Ruwwad Zayed Нур Одех, которая изучает вычислительную науку о данных в Университете Халифы, считает, что высшее образование должно больше сосредоточиться на практическом опыте и навыках, а не только на оценках и показателях успеваемости.

Другой стипендиат, Джассем Альхури, изучающий цифровую трансформацию в Университете Заида, заявил, что система образования должна быть более гибкой и учитывать технологическое развитие. По его мнению, студентам следует больше учиться применять инструменты ИИ для исследований.

Образовательный фонд Заида планирует создать возможности для 100 тысяч студентов к 2035 году. Недавно фонд объявил первую группу из 50 стипендиатов Ruwwad Zayed — эмиратских и арабских студентов, которые будут получать степень магистра в университетах ОАЭ.

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