Центральный избирательный совет Испании открыл дисциплинарное производство в отношении премьер-министра Педро Санчеса из-за возможного нарушения принципа институциональной нейтральности перед выборами, запланированными на 29 ноября. Об этом агентство Anadolu сообщило со ссылкой на El Constitucional.

Жалобы оппозиции

Совет частично удовлетворил жалобы оппозиционной Народной партии и партии Se Acabo La Fiesta. Они касались пресс-конференции Санчеса 6 октября во дворце Монклоа, посвященной вопросам жилья.

По мнению избирательного совета, упоминания главы правительства о достижениях кабинета, критика оппозиционных партий и призыв обеспечить более широкое парламентское большинство вышли за пределы объективного объяснения правительственных решений.

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Возможный штраф

Избирательный совет также распорядился удалить спорные высказывания с официальных правительственных каналов. По итогам дисциплинарного производства Санчесу может грозить штраф от 300 до 3 тысяч евро.

Премьер-министр заявил, что пресс-конференция соответствовала избирательному законодательству и была направлена на информирование общественности о решениях правительства.

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