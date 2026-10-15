Centralna Komisja Wyborcza Hiszpanii wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec premiera Pedra Sáncheza w związku z możliwym naruszeniem zasady neutralności instytucjonalnej przed wyborami zaplanowanymi na 29 listopada. Agencja Anadolu poinformowała o tym, powołując się na El Constitucional.

Skargi opozycji

Komisja częściowo uwzględniła skargi opozycyjnej Partii Ludowej oraz partii Se Acabo La Fiesta. Dotyczyły one konferencji prasowej Sáncheza z 6 października w Pałacu Moncloa, poświęconej kwestiom mieszkaniowym.

Zdaniem komisji wyborczej odniesienia szefa rządu do osiągnięć gabinetu, krytyka partii opozycyjnych oraz wezwanie do zapewnienia szerszej większości parlamentarnej wykraczały poza obiektywne wyjaśnienie decyzji rządu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwa grzywna

Komisja wyborcza nakazała również usunięcie spornych wypowiedzi z oficjalnych kanałów rządowych. W wyniku postępowania dyscyplinarnego Sánchezowi może grozić grzywna od 300 do 3 tys. euro.

Premier oświadczył, że konferencja prasowa była zgodna z prawem wyborczym i miała na celu poinformowanie społeczeństwa o decyzjach rządu.

Czytaj nas na