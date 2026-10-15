На Кубе годовая инфляция в сентябре достигла 28,44% по сравнению с 25,19% в августе. За месяц цены выросли на 3,37%, а с начала года — на 24,85%, сообщает The Rio Times со ссылкой на данные Национального управления статистики и информации Кубы (ONEI).

Продукты стали главным фактором роста

Продовольственные товары и безалкогольные напитки обеспечили 73,39% месячного прироста индекса цен. Больше всего в сентябре подорожали порошковые безалкогольные напитки — на 17,73%, сосиски и хот-доги — на 11,72%, а также свинина — на 10,69%.

В годовом выражении продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 42,66%. Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 39,11%, а транспортные услуги — на 24,80%.

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Зарплата в государственном секторе

ONEI оценивает среднюю месячную зарплату работников государственного сектора в 7354 кубинских песо. По неофициальному курсу около 795 песо за доллар это примерно 9,25 доллара США. Самая высокая средняя оплата труда зафиксирована в строительстве — 14 743 песо, или около 18,54 доллара по неофициальному курсу.

Неофициальный валютный курс существенно отличается от официальных курсов центрального банка Кубы. По данным источника, частные и неформальные рынки стали основным каналом снабжения товарами миллионов кубинцев, поэтому СМИ используют именно этот курс для расчетов.

Топливный фактор

По информации OnCuba, которую приводит The Rio Times, рост цен совпал с ужесточением ограничений США на поставки топлива на остров. Кубинские власти связывают дефицит топлива с американской политикой, однако приведенная статистика не позволяет определить, какую долю инфляции объясняет именно этот фактор.

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