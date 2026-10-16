В Великобритании количество заявлений на студенческие визы, поданных студентами из ОАЭ, сократилось на 59% в 2022–2025 годах — с 638 до 257. Только в 2025 году показатель упал на 36% по сравнению с предыдущим годом, сообщает The National со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел Великобритании.

Статистика охватывает заявления студентов, которым предложили места на программах бакалавриата, магистратуры, докторантуры и других программах высшего образования. После спада, связанного с пандемией Covid-19, число заявлений восстановилось к 2022 году, однако затем начало сокращаться.

Динамика в странах Персидского залива

Количество заявлений от студентов из Саудовской Аравии в 2023–2025 годах снизилось на 13% — с 5814 до 5049. В Бахрейне показатель сократился на 26% — с 545 до 403 заявлений, а в Катаре — примерно на 14%, с 1056 до 910.

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В то же время Кувейт и Оман стали исключениями из общей тенденции. В Кувейте количество заявлений выросло на 11% — с 4499 в 2023 году до 5034 в 2025 году. В Омане оно увеличилось с 996 до 1018.

Ограничения для выпускников

Представители сферы высшего образования предупреждают, что число заявлений может продолжить снижаться из-за британских миграционных ограничений. Многие иностранные студенты рассматривают обучение в Великобритании как возможность начать там карьеру, однако со следующего года у выпускников будет 18 месяцев на поиск работы после завершения обучения вместо прежних двух лет.

В материале также отмечается, что выросли сбор на медицинское обслуживание для мигрантов и стоимость студенческих виз, а вероятность отказа в визе стала выше. Согласно правительственной Белой книге по вопросам иммиграции, Великобритания также планирует повысить общий порог зарплаты для визы квалифицированного работника и отменить льготный порог для выпускников.

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