W Wielkiej Brytanii liczba wniosków o wizy studenckie złożonych przez studentów z ZEA zmniejszyła się o 59% w latach 2022–2025 — z 638 do 257. Tylko w 2025 roku wskaźnik spadł o 36% w porównaniu z poprzednim rokiem, podaje The National, powołując się na statystyki brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Statystyki obejmują wnioski studentów, którym zaoferowano miejsca na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i innych programach szkolnictwa wyższego. Po spadku związanym z pandemią Covid-19 liczba wniosków odbudowała się do 2022 roku, ale następnie zaczęła maleć.

Dynamika w krajach Zatoki Perskiej

Liczba wniosków od studentów z Arabii Saudyjskiej spadła w latach 2023–2025 o 13% — z 5814 do 5049. W Bahrajnie wskaźnik zmniejszył się o 26% — z 545 do 403 wniosków, a w Katarze — o około 14%, z 1056 do 910.

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Jednocześnie Kuwejt i Oman były wyjątkami od ogólnego trendu. W Kuwejcie liczba wniosków wzrosła o 11% — z 4499 w 2023 roku do 5034 w 2025 roku. W Omanie wzrosła z 996 do 1018.

Ograniczenia dla absolwentów

Przedstawiciele sektora szkolnictwa wyższego ostrzegają, że liczba wniosków może nadal spadać z powodu brytyjskich ograniczeń migracyjnych. Wielu zagranicznych studentów postrzega studia w Wielkiej Brytanii jako możliwość rozpoczęcia tam kariery, jednak od przyszłego roku absolwenci będą mieli 18 miesięcy na znalezienie pracy po ukończeniu studiów zamiast dotychczasowych dwóch lat.

W materiale zaznaczono również, że wzrosły opłata zdrowotna dla migrantów i koszt wiz studenckich, a prawdopodobieństwo odmowy wydania wizy stało się wyższe. Zgodnie z rządową Białą księgą w sprawie imigracji Wielka Brytania planuje także podnieść ogólny próg wynagrodzenia dla wizy dla wykwalifikowanych pracowników oraz zlikwidować preferencyjny próg dla absolwentów.

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