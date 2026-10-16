阿联酋学生申请英国学生签证数量下降59%——《The National》

英国方面，阿联酋学生提交的学生签证申请数量在2022年至2025年间下降了59%，从638份降至257份。仅在2025年，这一数字就较上一年下降36%，《The National》报道，并援引英国英国内政部的统计数据。

这些统计数据涵盖获得本科、硕士、博士及其他高等教育课程录取名额的学生所提交的申请。在与Covid-19疫情相关的下滑后，申请数量到2022年有所恢复，但随后开始减少。

波斯湾国家的变化趋势

来自沙特阿拉伯学生的申请数量在2023年至2025年间下降了13%，从5814份降至5049份。巴林的该指标下降26%，从545份降至403份；卡塔尔则下降约14%，从1056份降至910份。

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与此同时，科威特和阿曼成为总体趋势中的例外。科威特的申请数量增长11%，从2023年的4499份增至2025年的5034份。阿曼的申请数量从996份增至1018份。

对毕业生的限制

高等教育界代表警告称，由于英国的移民限制，申请数量可能继续下降。许多国际学生将赴英国留学视为在那里开启职业生涯的机会，但从明年起，毕业生在完成学业后将有18个月时间寻找工作，而此前为两年。

报道还指出，移民医疗附加费和学生签证费用均已上涨，签证被拒的可能性也变得更高。根据政府的移民问题白皮书，英国还计划提高技术工人签证的一般薪资门槛，并取消针对毕业生的优惠门槛。

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