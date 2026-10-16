В пакистанском Пешаваре обрушение крыши частной школы Al-Khair School System унесло жизни как минимум 35 детей и двух учительниц. Трагедия произошла во время утренних занятий в районе Дир-Колони: крыша верхнего этажа обрушилась на классы ниже, что привело к разрушению двух этажей здания.

Как сообщает The Express Tribune, травмы получили более 50 человек. Спасатели доставили в больницу Lady Reading Hospital более 40 учеников и учителей. На момент последнего сообщения трое детей оставались в критическом состоянии с травмами головы, а большинство пострадавших выписали после оказания помощи.

Среди погибших — дети в возрасте от шести до 13 лет

По данным полиции, на момент обрушения в трех классах находились около 110 учеников. Погибшим детям было от шести до 13 лет; среди них — 12 девочек. Остальные погибшие дети были мальчиками.

Обрушение произошло в 8:48 по местному времени, а спасательная операция продолжалась от четырех до пяти часов. На месте работали подразделения Rescue 1122, машины скорой помощи и транспорт для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Владельца школы задержали

Начальник полиции Пешавара Миан Саид заявил, что здание имело слабую конструкцию, а крыша была перегружена дополнительными конструкциями. Владельца школы Хана Мухаммада задержали, начато расследование.

Предварительный отчет Rescue 1122 и районной администрации указывает на вероятную серьезную халатность администрации школы. Согласно документу, состояние крыши верхнего этажа ухудшилось после дождей, а ученики предупреждали владельца о ее состоянии. В отчете утверждается, что вместо надлежащего ремонта крышу временно укрепили, после чего учеников вернули к занятиям.

Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди объявил о компенсации в размере 1 млн рупий семье каждого погибшего и 200 тыс. рупий каждому пострадавшему. Он заявил, что расследование должно быть завершено за четыре дня и установить ответственность владельца школы и причастных государственных структур.

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