Окружной суд Хайфы в Израиле обязал семерых человек, управлявших двумя связанными благотворительными организациями, лично вернуть 1,85 млн шекелей. Суд установил, что пожертвование, предназначенное для помощи детям и подросткам с раком, перевели другой организации и использовали не по согласованному назначению, сообщает Jerusalem Post.

Решение 8 октября вынес старший судья Рон Сокол. Он пришел к выводу, что руководители двух фондов нарушили свои обязанности, разрешив перевод средств, подав вводящие в заблуждение отчеты и не обеспечив надлежащий учет денег. Суд также установил, что значительные суммы неправомерно выплачивались ключевой фигуре организаций, адвокату Галит Поукер Шемеш, в качестве зарплаты и арендной платы.

Пожертвование из наследства

Средства поступили из наследства Хелен Хатаб, работавшей учительницей и болевшей раком. Управляющий ее наследством предложил направить часть денег на поддержку детей и подростков с таким же диагнозом. Семейный суд в марте 2019 года утвердил программу, предусматривавшую образовательную поддержку во время лечения, помощь пациентам в восстановлении, а также финансирование оборудования, лекарств и лечения через первоначальную благотворительную организацию Keren L’Chaim.

Однако реквизиты для перевода принадлежали более новой организации Keren L’Chaim L’Yeladim V’Noar. Семейный суд не давал разрешения ни на перевод другому фонду, ни на изменение цели использования пожертвования. First International Bank of Israel сначала отказался проводить операцию из-за несоответствия между утвержденным получателем и банковским счетом. Позднее организации открыли счета в Bank Mizrahi-Tefahot, куда деньги поступили в апреле 2019 года.

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Расходы на общежитие и выплаты

Семеро ответчиков утверждали, что средства были использованы на законную благотворительную деятельность, в том числе на ремонт Beit Keren — общежития для девушек из групп риска в Хадере. Они заявляли, что на ремонт потратили около 1 млн шекелей, однако суд признал представленные доказательства недостаточными: не было надлежащих счетов, планов или экспертной оценки стоимости работ.

Суд учел, что часть ремонта все же была выполнена, и вычел 41 621 шекель из суммы возмещения в соответствии с данными финансового отчета фонда. Отдельно Галит Поукер Шемеш обязали вернуть 180 390 шекелей зарплаты и 112 110 шекелей арендных выплат. К этим суммам будут добавлены проценты и индексация с апреля 2019 года, а возвращенные ею средства уменьшат общую сумму, которую должны заплатить семеро человек.

Ответчики также должны выплатить в общей сложности 20 тыс. шекелей судебных расходов. Любого из семерых могут обязать выплатить весь непогашенный остаток. Обе благотворительные организации должны были закрыть в 2024 году.

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