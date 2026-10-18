Sąd Okręgowy w Hajfie w Izraelu nakazał siedmiu osobom, które zarządzały dwiema powiązanymi organizacjami charytatywnymi, osobiście zwrócić 1,85 mln szekli. Sąd ustalił, że darowizna przeznaczona na pomoc dzieciom i nastolatkom chorym na raka została przekazana innej organizacji i wykorzystana niezgodnie z uzgodnionym przeznaczeniem, podaje Jerusalem Post.

Orzeczenie 8 października wydał starszy sędzia Ron Sokol. Uznał on, że kierownictwo obu fundacji naruszyło swoje obowiązki, zezwalając na transfer środków, składając wprowadzające w błąd sprawozdania i nie zapewniając należytego rozliczenia pieniędzy. Sąd ustalił również, że znaczne kwoty były bezprawnie wypłacane czołowej postaci organizacji, adwokat Galit Pouker Shemesh, jako wynagrodzenie i opłaty za najem.

Darowizna ze spadku

Środki pochodziły ze spadku po Helen Hatab, która pracowała jako nauczycielka i chorowała na raka. Zarządca jej spadku zaproponował przeznaczenie części pieniędzy na wsparcie dzieci i nastolatków z tą samą diagnozą. Sąd rodzinny w marcu 2019 roku zatwierdził program przewidujący wsparcie edukacyjne podczas leczenia, pomoc pacjentom w powrocie do zdrowia, a także finansowanie sprzętu, leków i leczenia za pośrednictwem pierwotnej organizacji charytatywnej Keren L’Chaim.

Jednak dane do przelewu należały do nowszej organizacji Keren L’Chaim L’Yeladim V’Noar. Sąd rodzinny nie wydał zgody ani na przekazanie środków innemu funduszowi, ani na zmianę celu wykorzystania darowizny. First International Bank of Israel początkowo odmówił realizacji operacji z powodu niezgodności między zatwierdzonym odbiorcą a rachunkiem bankowym. Później organizacje otworzyły rachunki w Bank Mizrahi-Tefahot, dokąd pieniądze wpłynęły w kwietniu 2019 roku.

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Wydatki na internat i wypłaty

Siedmiu pozwanych twierdziło, że środki zostały wykorzystane na zgodną z prawem działalność charytatywną, w tym remont Beit Keren — internatu dla dziewcząt z grup ryzyka w Haderze. Twierdzili, że na remont wydano około 1 mln szekli, jednak sąd uznał przedstawione dowody za niewystarczające: brakowało właściwych rachunków, planów i eksperckiej wyceny kosztów prac.

Sąd uwzględnił, że część remontu jednak wykonano, i odjął 41 621 szekli od kwoty odszkodowania, zgodnie z danymi ze sprawozdania finansowego fundacji. Osobno Galit Pouker Shemesh nakazano zwrócić 180 390 szekli wynagrodzenia oraz 112 110 szekli płatności za najem. Do tych kwot zostaną doliczone odsetki i indeksacja od kwietnia 2019 roku, a zwrócone przez nią środki zmniejszą łączną kwotę, którą ma zapłacić siedem osób.

Pozwani mają również zapłacić łącznie 20 tys. szekli kosztów sądowych. Każda z siedmiu osób może zostać zobowiązana do zapłaty całego niespłaconego salda. Obie organizacje charytatywne miały zostać zamknięte w 2024 roku.

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