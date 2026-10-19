W Chinach produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,5% rok do roku, przekraczając rynkowe oczekiwania na poziomie 5,4%. Tempo wzrostu przyspieszyło w porównaniu z sierpniem, gdy wskaźnik wynosił 5,2%, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na Narodowe Biuro Statystyczne Chin.

Dynamika przemysłu

W ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa zwiększyła się o 0,61%. W okresie od stycznia do września jej wzrost wyniósł 5,3% rok do roku.

Produkcja w przemyśle przetwórczym wzrosła we wrześniu o 6%, a w sektorze wydobywczym — o 1,3%. Produkcja w zakresie wytwarzania i dostaw energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody zwiększyła się o 5,6%.

Produkcja komputerów, sprzętu komunikacyjnego i innego sprzętu elektronicznego wzrosła o 16,4%, a produkcja specjalistycznych maszyn — o 12,1%. Przemysł motoryzacyjny zwiększył produkcję o 6,7%.

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Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 1,1% rok do roku po wzroście o 0,4% w sierpniu. Wskaźnik był również wyższy od rynkowej prognozy wynoszącej 0,5%.

Wartość sprzedaży detalicznej wyniosła 4,24 bln juanów, zwiększając się o 0,35% w porównaniu z sierpniem. Z wyłączeniem samochodów sprzedaż wzrosła o 3,9% rok do roku — do 3,88 bln juanów, czyli około 580 mld dolarów.

W ciągu dziewięciu miesięcy sprzedaż detaliczna w Chinach osiągnęła 37 bln juanów, o 1,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż towarów wzrosła o 1%, a przychody placówek gastronomicznych — o 2,4%.

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