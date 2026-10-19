Промислове виробництво Китаю у вересні зросло на 5,5% — Anadolu Agency

У Китаї промислове виробництво у вересні зросло на 5,5% у річному вимірі, перевищивши ринкові очікування на рівні 5,4%. Темпи зростання прискорилися порівняно із серпнем, коли показник становив 5,2%, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Національне бюро статистики Китаю.

Динаміка промисловості

У місячному вимірі промислове виробництво збільшилося на 0,61%. За підсумками січня—вересня його зростання становило 5,3% у річному вимірі.

Виробництво в обробній промисловості у вересні зросло на 6%, у видобувному секторі — на 1,3%. Випуск у сферах виробництва та постачання електроенергії, тепла, газу й води збільшився на 5,6%.

Виробництво комп’ютерного, комунікаційного та іншого електронного обладнання зросло на 16,4%, а випуск спеціалізованого машинобудівного обладнання — на 12,1%. Автомобільна промисловість наростила виробництво на 6,7%.

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Роздрібні продажі

Роздрібні продажі у вересні збільшилися на 1,1% у річному вимірі після зростання на 0,4% у серпні. Показник також виявився вищим за ринковий прогноз у 0,5%.

Обсяг роздрібних продажів становив 4,24 трлн юанів, збільшившись на 0,35% порівняно із серпнем. Без урахування автомобілів продажі зросли на 3,9% у річному вимірі — до 3,88 трлн юанів, або близько 580 млрд доларів.

За дев’ять місяців роздрібні продажі в Китаї сягнули 37 трлн юанів, що на 1,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Продажі товарів зросли на 1%, а доходи закладів громадського харчування — на 2,4%.

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