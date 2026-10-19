В Китае промышленное производство в сентябре выросло на 5,5% в годовом выражении, превысив рыночные ожидания на уровне 5,4%. Темпы роста ускорились по сравнению с августом, когда показатель составлял 5,2%, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая.

Динамика промышленности

В месячном выражении промышленное производство увеличилось на 0,61%. По итогам января—сентября его рост составил 5,3% в годовом выражении.

Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре выросло на 6%, в добывающем секторе — на 1,3%. Выпуск в сферах производства и поставок электроэнергии, тепла, газа и воды увеличился на 5,6%.

Производство компьютерного, коммуникационного и другого электронного оборудования выросло на 16,4%, а выпуск специализированного машиностроительного оборудования — на 12,1%. Автомобильная промышленность нарастила производство на 6,7%.

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Розничные продажи

Розничные продажи в сентябре увеличились на 1,1% в годовом выражении после роста на 0,4% в августе. Показатель также оказался выше рыночного прогноза в 0,5%.

Объем розничных продаж составил 4,24 трлн юаней, увеличившись на 0,35% по сравнению с августом. Без учета автомобилей продажи выросли на 3,9% в годовом выражении — до 3,88 трлн юаней, или около 580 млрд долларов.

За девять месяцев розничные продажи в Китае достигли 37 трлн юаней, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи товаров выросли на 1%, а доходы заведений общественного питания — на 2,4%.

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