W Tiranie w Albanii, podczas szóstego dnia studenckich protestów przeciwko rządowi premiera Ediego Ramy, doszło do starć demonstrantów z policją. Rama oświadczył, że w wyniku zamieszek obrażenia odniosło 295 osób. Jak informuje Balkan Insight, uczestnicy protestu domagali się dymisji rządu.

W niedzielę 18 października protestujący zgromadzili się w pobliżu Ministerstwa Edukacji. Początkowo protest przebiegał pokojowo, jednak później część młodych ludzi zaczęła wyrywać kostkę brukową i rzucać kamieniami w budynek ministerstwa. Podczas zamieszek kamień trafił dziennikarza, którego karetką pogotowia przewieziono w celu udzielenia pomocy medycznej.

Starcia w pobliżu siedzib partii

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, gdy protestujący ruszyli w kierunku centrum miasta oraz siedziby rządzącej Partii Socjalistycznej. Uczestnicy protestu obrzucili główne wejście do budynku kamieniami i innymi przedmiotami, wybijając okna. Z budynku wyszło kilka zamaskowanych osób z drewnianymi kijami i doszło do konfrontacji z demonstrantami; ich tożsamość oraz możliwy związek z partią nie zostały ustalone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wieczorem do starć doszło również w pobliżu budynku opozycyjnej Partii Demokratycznej, gdy policja próbowała zatrzymać kilku protestujących. Funkcjonariusze tymczasowo rozproszyli tłum za pomocą gazu łzawiącego i armatek wodnych, jednak później demonstranci ponownie się zgromadzili i ruszyli w kierunku biura premiera.

Oświadczenia władz i wykładowców

Policja poinformowała, że grupa zamaskowanych osób podpaliła komisariat policji w Tiranie. Dyrektor Policji Państwowej Skender Hita poinformował o obrażeniach dziesięciu funkcjonariuszy i nazwał ataki z użyciem koktajli Mołotowa oraz innych niebezpiecznych przedmiotów poważną przemocą.

Rama oświadczył, że władze są gotowe do dialogu, ale nie będą negocjować z osobami dopuszczającymi się przemocy. Przed protestem bez przedstawienia dowodów oskarżył również opozycję, ugrupowania ekstremistyczne, Rosję i Iran o podżeganie do zamieszek. W niedzielę 141 albańskich wykładowców uniwersyteckich podpisało oświadczenie potępiające przemoc policji wobec studentów, domagające się dymisji Ramy i utworzenia rządu tymczasowego.

Czytaj nas na