Balkan Insight：地拉那反政府抗议中295人受伤

在阿尔巴尼亚地拉那，反对总理埃迪·拉马政府的学生抗议进入第六天时，示威者与警方发生冲突。拉马表示，骚乱导致295人受伤。正如Balkan Insight报道，集会参与者要求政府辞职。

10月18日星期日，抗议者聚集在教育部附近。起初，集会和平进行，但随后一些年轻人开始掀起铺路石，并向教育部大楼投掷石块。骚乱期间，一名记者被石块击中，后被救护车送去接受医疗救助。

政党办公室附近发生冲突

当抗议者前往市中心和执政社会党总部时，警方使用了催泪瓦斯和高压水炮。抗议参与者向大楼主入口投掷石块和其他物品，砸碎了窗户。数名戴着面具、手持木棍的人从大楼中走出，并与示威者发生对峙；其身份及与该党的可能关联尚未得到确认。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当晚，警方试图拘留数名抗议者时，反对党民主党大楼附近也发生了冲突。执法人员使用催泪瓦斯和高压水炮暂时驱散了人群，但随后示威者再次聚集，并向总理办公室前进。

当局和教师的声明

警方表示，一群蒙面人员纵火焚烧了地拉那的一处警察局。国家警察局局长斯肯德尔·希塔表示，10名执法人员受伤，并称使用燃烧瓶和其他危险物品发动的袭击是严重暴力行为。

拉马表示，当局已准备好对话，但不会与实施暴力的人进行谈判。抗议前，他还在没有提供证据的情况下指责反对派、极端组织、俄罗斯和伊朗煽动骚乱。星期日，141名阿尔巴尼亚大学教师签署了一份声明，谴责警方针对学生的暴力行为，要求拉马辞职并成立临时政府。

关注我们在