В Тиране, Албания, в ходе шестого дня студенческих протестов против правительства премьер-министра Эди Рамы произошли столкновения демонстрантов с полицией. Рама заявил, что в результате беспорядков пострадали 295 человек. Как сообщает Balkan Insight, участники акции требовали отставки правительства.

В воскресенье, 18 октября, протестующие собрались возле Министерства образования. Сначала акция проходила мирно, однако позже часть молодых людей начала вырывать брусчатку и бросать камни в здание министерства. Во время беспорядков камень попал в журналиста, которого на машине скорой помощи доставили для оказания медицинской помощи.

Столкновения у офисов партий

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда протестующие направились к центру города и штаб-квартире правящей Социалистической партии. Участники протеста забросали главный вход в здание камнями и другими предметами, разбив окна. Из здания вышли несколько людей в масках с деревянными палками и вступили в противостояние с демонстрантами; их личности и возможная связь с партией не установлены.

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Вечером столкновения также произошли возле здания оппозиционной Демократической партии, когда полиция пыталась задержать нескольких протестующих. Правоохранители временно рассеяли толпу с помощью слезоточивого газа и водометов, но позже демонстранты вновь собрались и направились к офису премьер-министра.

Заявления властей и преподавателей

Полиция сообщила, что группа людей в масках подожгла полицейский участок в Тиране. Директор государственной полиции Скендер Хита заявил о ранениях десяти правоохранителей и назвал нападения с коктейлями Молотова и другими опасными предметами тяжким насилием.

Рама заявил, что власти готовы к диалогу, но не будут вести переговоры с теми, кто совершает насилие. Перед протестом он также без доказательств обвинил оппозицию, экстремистские группировки, Россию и Иран в подстрекательстве к беспорядкам. В воскресенье 141 албанский университетский преподаватель подписал заявление с осуждением насилия полиции против студентов, требованием отставки Рамы и создания временного правительства.

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