У Тирані на протестах проти уряду постраждали 295 людей — Balkan Insight

У Тирані, Албанія, під час шостого дня студентських протестів проти уряду прем’єр-міністра Еді Рами сталися сутички демонстрантів із поліцією. Рама заявив, що внаслідок заворушень поранення дістали 295 людей. Як повідомляє Balkan Insight, учасники акції вимагали відставки уряду.

Протестувальники в неділю, 18 жовтня, зібралися біля Міністерства освіти. Спочатку акція відбувалася мирно, однак згодом частина молодих людей почала виривати бруківку та кидати каміння в будівлю міністерства. Під час заворушень камінь влучив у журналіста, якого доправили автомобілем швидкої допомоги для надання медичної допомоги.

Сутички біля партійних офісів

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, коли протестувальники рушили до центру міста та штаб-квартири правлячої Соціалістичної партії. Учасники протесту закидали головний вхід будівлі камінням та іншими предметами, розбивши вікна. З будівлі вийшли кілька людей у масках із дерев’яними палицями та вступили у протистояння з демонстрантами; їхню особу та можливий зв’язок із партією не встановлено.

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Увечері сутички також відбулися біля будівлі опозиційної Демократичної партії, коли поліція намагалася затримати кількох протестувальників. Правоохоронці тимчасово розсіяли натовп за допомогою сльозогінного газу та водометів, але згодом демонстранти знову зібралися й рушили до офісу прем’єр-міністра.

Заяви влади та викладачів

Поліція повідомила, що група людей у масках підпалила поліцейську дільницю в Тирані. Директор державної поліції Скендер Хіта заявив про поранення десятьох правоохоронців і назвав напади з коктейлями Молотова та іншими небезпечними предметами тяжким насильством.

Рама заявив, що влада готова до діалогу, але не вестиме переговорів із тими, хто чинить насильство. Перед протестом він також без доказів звинуватив опозицію, екстремістські угруповання, Росію та Іран у підбурюванні заворушень. У неділю 141 албанський університетський викладач підписав заяву із засудженням насильства поліції проти студентів, вимогою відставки Рами та створення тимчасового уряду.

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