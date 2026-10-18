以色列海法地区法院命令管理两家关联慈善组织的7人个人返还185万谢克尔。法院认定，一笔原本用于帮助患癌儿童和青少年的捐款被转给另一家组织，并被用于未经同意的用途，据《耶路撒冷邮报》报道。

该裁决由高级法官罗恩·索科尔于10月8日作出。他认定，两家基金会的负责人允许资金转移、提交误导性报告且未确保资金得到妥善核算，违反了自身职责。法院还认定，大笔款项被不当支付给这些组织的核心人物、律师加利特·普克尔·谢梅什，作为工资和租金。

来自遗产的捐款

这笔资金来自海伦·哈塔布的遗产，她曾担任教师并患有癌症。其遗产管理人提议将部分资金用于支持患有同样诊断的儿童和青少年。家庭法院于2019年3月批准了一项计划，内容包括在治疗期间提供教育支持、帮助患者康复，以及通过原慈善组织 Keren L’Chaim 为设备、药物和治疗提供资金。

然而，用于转账的账户信息属于较新的组织 Keren L’Chaim L’Yeladim V’Noar。家庭法院既未批准将资金转给另一家基金会，也未批准改变捐款用途。由于获批收款方与银行账户不一致，以色列第一国际银行起初拒绝办理该交易。随后，这些组织在 Bank Mizrahi-Tefahot 开设了账户，资金于2019年4月到账。

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宿舍开支和款项支付

7名被告称，这些资金被用于合法慈善活动，包括翻修位于哈代拉、供风险群体女孩居住的 Beit Keren 宿舍。他们称，翻修支出约100万谢克尔，但法院认为所提供的证据不足：没有适当的发票、设计方案或对工程成本的专家评估。

法院考虑到部分翻修工程确已完成，并根据基金会财务报告的数据，从赔偿金额中扣除41,621谢克尔。此外，加利特·普克尔·谢梅什被责令返还180,390谢克尔工资和112,110谢克尔租金支付。这些金额将加上自2019年4月起的利息和指数调整，而她返还的资金将减少7人须支付的总额。

被告还须合计支付2万谢克尔诉讼费用。7人中的任何一人都可能被责令支付全部未偿余额。两家慈善组织原定于2024年关闭。

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