亿万富翁埃隆·马斯克正式支持正在竞选得州联邦参议员的得州总检察长肯·帕克斯顿。马斯克在X平台的一则帖子中呼吁该州居民投票支持这名共和党人，并称得州和美国的命运正处于关键时刻。

据The Hill报道，马斯克向支持帕克斯顿参选的政治行动委员会Texas PAC捐赠了超过1.5亿美元。马斯克是该委员会唯一的捐助者。

广告支出

帕克斯顿正与得州众议院议员、民主党人詹姆斯·塔拉里科竞争。The Hill称，这场选举对决定美国参议院的政党控制权至关重要。

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根据AdImpact公司的数据，两党在得州参议院选举广告上的支出超过5亿美元，其中共和党人的支出超过3.5亿美元。同时，外部政治广告获得的电视费率不如由竞选活动直接支付的广告优惠。因此，截至周一，共和党的资金占广告支出的74%，但仅占实际电视广告播出量的58%。

民调数据

塔拉里科在第三季度筹集了6400万美元——这是有记录以来美国参议员候选人在这一时期筹集到的最高金额。这一数额大幅超过帕克斯顿竞选团队的筹款收入。

根据Decision Desk HQ的民调平均值，8月底塔拉里科领先帕克斯顿3.3个百分点。截至10月20日，尽管共和党人在广告上花费了数亿美元，他的领先优势估计为2.2个百分点。

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