Miliarder Elon Musk oficjalnie poparł prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona, który kandyduje do Senatu USA z Teksasu. W poście na platformie X Musk wezwał mieszkańców stanu do głosowania na republikanina, twierdząc, że stawką są losy Teksasu i Stanów Zjednoczonych.

Jak informuje The Hill, Musk przekazał ponad 150 mln dolarów na Texas PAC — komitet działań politycznych wspierający kandydaturę Paxtona. Musk jest jedynym darczyńcą tego komitetu.

Wydatki na reklamę

Paxton rywalizuje z członkiem Izby Reprezentantów Teksasu, demokratą Jamesem Talarico. The Hill określa te wybory jako ważne dla ustalenia partyjnej kontroli nad Senatem USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według firmy AdImpact obie partie wydały na reklamę w wyścigu do Senatu w Teksasie ponad 500 mln dolarów, z czego ponad 350 mln dolarów przypadło na republikanów. Jednocześnie zewnętrzna reklama polityczna ma mniej korzystne stawki telewizyjne niż reklama opłacana bezpośrednio przez kampanie wyborcze. Dlatego środki republikanów stanowią 74% wydatków reklamowych, ale tylko 58% faktycznych emisji reklam telewizyjnych według stanu na poniedziałek.

Dane sondażowe

Talarico zebrał 64 mln dolarów w trzecim kwartale — jest to największa odnotowana kwota pozyskana przez kandydata do Senatu USA w takim okresie. Suma ta znacznie przewyższa wpływy kampanii Paxtona.

Zgodnie ze średnią sondaży Decision Desk HQ, pod koniec sierpnia Talarico wyprzedzał Paxtona o 3,3 punktu procentowego. Na 20 października jego przewaga była szacowana na 2,2 punktu, mimo setek milionów dolarów republikańskich wydatków na reklamę.

Czytaj nas na