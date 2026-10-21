Ponad 150 pisarzy, aktorów i innych ludzi kultury wezwało rząd Wielkiej Brytanii do zmiany przepisów, na podstawie których organizację Palestine Action zakazano jako terrorystyczną. List otwarty pojawił się po tym, jak irlandzka pisarka Sally Rooney i jej wydawnictwo Faber ogłosiły zaprzestanie sprzedaży jej książek w Wielkiej Brytanii, informuje Dawn.

List poparcia dla Rooney

Autorzy listu oświadczyli, że Sally Rooney jest pisarką, a nie terrorystką, a jej książki powinny być dostępne dla czytelników. Wśród sygnatariuszy są laureatki Nagrody Nobla Annie Ernaux i Anne Carson, aktorzy Paul Mescal i Tilda Swinton, a także pisarze Colm Tóibín, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri, Zadie Smith i Julian Barnes.

W apelu zakaz nazwano nieprzemyślanym i nadmiernie surowym, a wstrzymanie sprzedaży książek Rooney — naruszeniem wolności słowa i ekspresji. Sygnatariusze odrzucili również cenzurę, w tym pośrednią, i wezwali władze do zmiany kursu.

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Zakaz Palestine Action

Laburzystowski rząd Wielkiej Brytanii wpisał Palestine Action na listę organizacji terrorystycznych w lipcu 2025 roku. Postawiło to organizację w jednym szeregu z ugrupowaniami Hamas i Hezbollah oraz uczyniło nielegalnymi udział w niej, jej wspieranie lub finansowanie. Organizacja zaskarża tę decyzję.

Rooney wielokrotnie wyrażała poparcie dla Palestine Action i deklarowała zamiar jej finansowania. W Irlandii, gdzie pisarka mieszka i pracuje, organizacja nie jest zakazana. Wydawnictwo Faber wyjaśniło, że z powodu brytyjskiego zakazu nie może legalnie przekazywać autorce tantiem uzyskanych ze sprzedaży jej książek w kraju.

Zakaz Palestine Action poprzedziła seria głośnych protestów przeciwko wojnie w Gazie, w tym przeciwko fabrykom broni i przedsiębiorstwom należącym do izraelskiej grupy producentów uzbrojenia Elbit. W przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii ma rozpatrzyć apelację od zakazu, złożoną przez współzałożycielkę organizacji Hudę Ammori.

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